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Eskişehir'de tarihi eser operasyonu yapıldı

Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındıEskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 09:43
Eskişehir'de tarihi eser operasyonu yapıldı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen S.K, M.C. ve Ö.F.C'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Alpu kara yolunda durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, pirinçten yapıldığı değerlendirilen kral figürlü 21,5 santimetrelik sembolik anahtar ile yine kral figürü bulunan kase ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 09:43
  1. Eskişehir
  2. tarihi eser

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