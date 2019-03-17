Eskişehir'de durdurulan araçta tarihi eserler çıktı. Gözaltı var!
Eskişehir'de aracında tarihi eserler bulunduran ve satmak istediği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.17 Mart 2019 Pazar 10:22
Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen S.D.K'nin bulunduğu otomobili Karapazar Mahallesi yakınında durdurdu.
Araçta arama yapan güvenlik güçleri, bronzdan yapılmış heykelcik ve sürahi ile üç bardak ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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