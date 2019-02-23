Eskişehir'de tarihi eser operasyonu yapıldı Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındıEskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen S.K, M.C. ve Ö.F.C'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Alpu kara yolunda durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, pirinçten yapıldığı değerlendirilen kral figürlü 21,5 santimetrelik sembolik anahtar ile yine kral figürü bulunan kase ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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