0553 313 94 23

Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

31 Ocak 2019 Perşembe 09:22
Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

İstihbari çalışmaları değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen S.T, C.D. ve M.D'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Ankara kara yolunda bir dinlenme tesisi yakınında durdurdu.

Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 taş heykel ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 09:22
  1. Eskişehir
  2. jandarma
  3. operasyon
  4. tarihi eser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor
    1. Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta heyecanı..
    2. Fenerbahçe ile Göztepe 50. randevuda
    3. Binali Yıldırım'ın yerine o isim..
    4. AK Parti Aksaray ilçe belediye başkan..
    5. Muharrem İnce'den Tunç Soyer..
    6. Döviz kurları
    7. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    8. Başkan’dan kaymakamlara: 7/24..
    9. Van'da yiyecek arayan tilki görüntülendi
    10. Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın..
    11. İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
    12. Kütahya AK Parti ilçe belediye başkan..
    13. Maduro: Kaderim Allah’ın elinde
    14. Pınar Karşıyaka, Avrupa'da yoluna..
    15. Sarp Sınır Kapısı'nda elektrik..
    16. Çocuk oyuncağına döndü! Yağmur Aşık:..
    17. Terör örgütü PKK'ya ait 8 sığınak imha..
    18. Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
    19. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    20. 5816’yı AİHM’e taşıyın
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Faşizan sol'cu Leman, FETÖ'ye böyle göz kırptı!
    Faşizan sol'cu Leman, FETÖ'ye böyle göz kırptı!
    Almanya'dan büyük küstahlık! Türkiye'ye silah satışı...
    Almanya'dan büyük küstahlık! Türkiye'ye silah satışı...