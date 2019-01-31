Eskişehir'de tarihi eser operasyonu Ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı. İstihbari çalışmaları değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen S.T, C.D. ve M.D'nin bulunduğu otomobili Eskişehir-Ankara kara yolunda bir dinlenme tesisi yakınında durdurdu. Araçta arama yapan güvenlik güçleri, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 taş heykel ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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