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Eskişehir’de ’Süt İneklerinde Üreme ve Döl Veriminin Arttırılması’ paneli

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl başlatılan "Sığırlarda Döl Verimliliğinin Arttırılması Çalışması" kapsamında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ’Süt İneklerinde Üreme ve Döl Veriminin Arttırılması’ paneli düzenlendi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:04
Eskişehir’de ’Süt İneklerinde Üreme ve Döl Veriminin Arttırılması’ paneli

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl başlatılan "Sığırlarda Döl Verimliliğinin Arttırılması Çalışması" kapsamında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ’Süt İneklerinde Üreme ve Döl Veriminin Arttırılması’ paneli düzenlendi.


Panele İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, ilgililer, veteriner hekimler, teknisyen ve teknikerler katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Sever yaptığı açılış konuşmasında; "Sığırlardan elde edilen verimler hem işletme bazında hem de hayvan bazında ele alındığında süt verimi ve et veriminin döl verimine bağlılık gösterir. Yani buzağılamayan bir inekten süt elde etmenin mümkün olmayacağı gibi ekonomik et üretiminin ancak yeni nesillerin doğumuyla mümkün olacaktır. Damızlık sığır işletmelerinde ekonomik anlamda sürdürülebilir bir başarıyı yakalayabilmenin ancak döl veriminin optimum seviyede tutulmasıyla mümkün olacaktır" dedi.


Bakanlığın 2019-2023 yıllarını kapsayacak "Sığırlarda Döl Verimliliğinin Artırılması Çalışmaları" kapsamında düzenlenen panel ile ülkemizin damızlık ve kasaplık ihtiyacının karşılanması, ithalatın azaltılmasının amaçlandığını belirten İl Müdürü Dr. Emine Sever tüm katılımcılara teşekkür ederek panelin hayvancılık için hayırlı olmasını temenni etti.


Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Kaya da, proje kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Daha sonra panelin ilk oturumunda Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhammet Alan "İneklerde östrus ve uygun tohumlama zamanı ile ineklerde suni tohumlama" konularında sunumunu gerçekleştirdi.


Panelin İkinci oturumunda Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya Kıyma “Sığırlarda üreme performansını etkileyen faktörler, üreme performansı ile ilgili epidemiyojik çalışmalar, üremenin yönetimi-sürü yönetim sistemi ve yüksek verimli süt sığırlarının üreme performansı” ile Dr. Öğretim Üyesi Canan Kop Bozbay “Sığırlarda üreme besleme ilişkileri, damızlık dişi buzağıların, düvelerin ve ineklerin beslenmeleri, sağmal ineklerde üreme ve besleme ilişkisi” konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.


Panel, sunum yapan öğretim üyelerine plaket takdim edilmesiyle panel sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:04
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