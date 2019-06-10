Eskişehir’de süne mücadele çalışmaları bayramda da devam etti

Eskişehir’de, nisan ayında sünenin ovaya inişi ile başlayan mücadele çalışmaları, sona yaklaşılması sebebiyle bayram süresince de devam etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, 2019 yılında Eskişehir’de süne mücadelesinin toplam 20 ekip ve 72 teknik personel ile yaklaşık 2 milyon 100 bin dekar hububat ekili alanda yürütüldüğünü belirtti. Sever, nimf sürveyinin ve ilaçlama döneminin bayram dönemine denk gelmesi sebebiyle teknik ekiplerin bayram süresince de çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyledi. Ülkesel süne koordinatörü Dr. Mümtaz Özkan ve İç Anadolu bölge süne koordinatörü Mehmet Çulcu ile İl Koordinatör ekibi tarafından konuyla ilgili değerlendirme yapıldığını belirten İl Müdürü Dr. Emine Sever, 3 Haziran arife günü alınan ilk ilaçlama kararıyla birlikte sünenin fenolojisi ve yoğunluğuna göre ilaçlama kararlarının alınmaya devam ettiğini ifade etti. İlaçlama kararı alınan yerlerde bir günlük gecikmenin bile ciddi ekonomik kayıplara neden olacağını belirten İl Müdürü Sever, hem ekonomik kayıpların en aza düşürülmesi ve hem de gelecek yıl daha yoğun bir süne tehdidinin yaşanmaması için çiftçilerimizin vakit kaybetmeden derhal ilaçlama yapmaları gerektiğini söyledi. Bu yıl kaliteli buğdaya Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yüzde 4 ilave kalite primi verileceğini belirten İl Müdürü Sever, süne mücadelesi kapsamında yapılan tüm çalışmaların il ve ülke tarımına hayırlı olmasını temenni etti.