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Eskişehir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir’de çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yakalandı.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:10
Eskişehir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir’de çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yakalandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Sütlüce Mahallesinde gerçekleşti. Aydos Sokak’ta yaşayan Mehmet Ali S. (45) ile Mehmet E. arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar çıkardıkları silahlar ile birbirine ateş edince ikisi de yaralandı. Ağır yaralanan Mehmet Ali S., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Ali S. hayatını kaybederken, diğer yaralı Mehmet E. ise kendi imkânlarıyla gittiği Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:10
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