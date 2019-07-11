Eskişehir’de şiddetli sağanak

Eskişehir’de kavurucu yaz sıcaklarının ardından kısa süreli de olsa etkili olan şiddetli yağış ve sağanak normal hayat düzenini kötü etkiledi, hava sıcaklığı önemli ölçüde düştü.

Meteorolojinin yaptığı uyarılar gerçeği dönüştü ve öğle saatlerinde başlayan yağış bir süre sonra şiddetli yağış ve sağanağa dönüştü.Yaklaşık bir buçuk saat devam eden yağışa bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Önceden başlayan hafif yağmura pek de aldırmayan vatandaşlar, yağışının şiddetini artırması üzerine kapalı yerlere girip korunmaya çalıştı. Bazı bölgelerde su birikimlerine neden olan yağış, araç ve yaya ulaşımını olumsuz etkiledi.

Meteorolojik verilere göre gün içinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışlar yüzünden hava sıcaklığı 21 dereceye kadar düşecek. Gece yağışın kesilmesi, bulutlu bir havanın hâkim olması ve hava sıcaklığının 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Cuma günü yağışsız az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklığın gündüz 23, gece ise 14 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Eskişehir’deki 5 günlük tahminlere göre hava yer yer parçalı bulutlu ve yağmurlu geçecek ve sıcaklık geceleri 11 dereceye kadar düşecek.