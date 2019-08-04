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Eskişehir’de "Sen Geleceksin" projesi ilgi gördü

Eskişehir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir paydaşlığında yapılan ’Sen Geleceksin’ adlı projenin startı verildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 17:18
Eskişehir’de "Sen Geleceksin" projesi ilgi gördü

Eskişehir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir paydaşlığında yapılan ’Sen Geleceksin’ adlı projenin startı verildi.


Proje açılışına; Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer, paydaş sivil toplum kuruluşu olan TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert, sponsor olarak TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) adına İnsan Kaynakları Direktörü Yeliz Çetinkaya katıldı. Projenin sunumu ise Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde yapıldı.


Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Bahadır Sarı ve Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürü Tayfur Benli tarafından tanıtılan projede, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Bahadır Sarı bir sunum yaptı. Sarı yaptığı sunumda, "Kurumumuz bünyesinde barınma altındaki evlatlarınız için oluşturulacak sanat atölyeleri ile sanatı sevdirmek, sanattan anlayan kendini sanat ile ifade edebilen geleceği için estetiği ve üretmeyi bir yaşam kültürü haline getiren sanatsal bir meslek sahibi bireyler oluşturulması hedeflenmektedir. Kurum barınmasındaki evlatlarımıza, robotik kodlama, fotoğrafçılık, bez bebek yapımı, takı tasarımı yapımı eğitimleri sunulacak" dedi.


Eskişehir Vali Yardımcısı Alper Balcı konu ise proje ile ilgili, "Çalışmalara Sayın Valimiz Özdemir Çakacak’ın katkıları ile elimizden gelen desteği sunacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullanırken, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Alper Sezer ise, "Birçok örnek teşkil edecek projeyi planlamaktayız. TÜGVA ve TEI’ye teşekkür ederiz" diye konuştu.


Proje sponsoru TEI adına söz alan İnsan Kaynakları Direktörü Yeliz Çetinkaya da son olarak, "Topluma ve çocuklara faydalı bu güzel projede TEI olarak yer aldığımız için çok mutluyuz. TEI olarak Eskişehir’e katkı sağlamaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 17:18
  1. sanat
  2. fotoğraf
  3. fotoğrafçılık

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