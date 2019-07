Eskişehir’de şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” programları kapsamında, Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna akşam yemeği düzenledi.

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Çakacak, “O kanlı gecede yitirdiğimiz 251 şehidimize ve bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, tüm kahraman gazilerimize sağlıkla uzun ömürler diliyorum” dedi. Darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatan Vali Çakacak, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“15 Temmuz, dünya siyasi tarihinin ve Türk tarihinin kaydettiği en alçak, en hain, en zalim bir darbe ve işgal girişimidir. 15 Temmuz, hain darbe ve işgal girişimini bütün unsurlarıyla püskürten bu aziz milletin bir evladı olmaktan büyük onur duyuyor ve Rabbime hamd ediyorum. Türk milletinin bayrağına, millî birliğine, kardeşçe ve demokrasi içinde yaşama iradesine kasteden; devletimizi bölmek, toprağımızı işgal etmek isteyen maalesef asker kılığına bürünmüş FETÖ mensubu hainlerin kalkıştığı o kanlı darbe girişiminin üzerinden tam üç yıl geçti. Acılarımız o günkü gibi taze, duygularımız o günkü gibi coşkulu, ülkemizin birlik ve beraberliği için kararlılığımız ve duruşumuz ise o geceki kadar dipdiri. Üç yıl önce aziz milletimizin değerli evlatları, evlerine bir daha geri dönmemek üzere yola çıkmış, meydanlara inmiş, havalimanlarını doldurmuş, darbeci hainlerin karşısına dikilmiş ve milletimizin büyüklüğünü, vatan aşkının ne demek olduğunu hem darbecilere hem de tüm dünyaya o gece göstermiştir. Bizler tarihte 16 büyük devlet kurmuş bir medeniyetin mensuplarıyız. Türk Milleti devlet geleneğine sahiptir, kabile değildir. Bu ülke ne zaman zorda kalmışsa, milletimiz devletine sahip çıkmasını da bilmiştir. Bunu Çanakkale Savaşında, İstiklal Savaşında imkansızlık ve yokluklar içerisinde yedi düvele karşı mücadelesiyle bütün dünyaya göstermiştir. Şanlı tarihimizin altın sayfaları zaferlerle doludur. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin üzerine çöken o kara geceyi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimiz Demokrasi Zaferine çevirmiş, emperyalist devletlerin yerli işbirlikçileri FETÖ mensubu hainlerin kullandığı tanklarına, uçaklarına, helikopterlerine ellerinde sadece Türk bayraklarıyla dur demiştir. 15 Temmuz Destanını yazan ve canlarını bu yolda feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla anıyorum. 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği cesaret, dirayet, dik duruş ve kararlılık her türlü değerin üzerindedir. Ancak şunu da bilmeliyiz ki; 15 Temmuz Türk milletinin yaşadığı saldırıların ne ilki, ne de sonuncusudur. Selçuklu’dan Cumhuriyet’e, bin yıldır bu topraklardaki varlığımızı hazmedemeyen iç ve dış güçlerin saldırıları devam ediyor ve edecektir. Ancak, bütün bu saldırılar karşısında milletimizin duruşu her zaman nettir. Kendisini hedef alan her türlü terör, darbe ve işgal girişimine karşı, birlik ve bütünlük içerisinde cevap verecektir."

Konuşmanın ardından masaları tek tek gezerek Vali Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, çocuklara yakın ilgi göstererek, misafirlerine ’Hoş geldiniz’ dedi. Program, İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından yapılan yemek duasıyla sona erdi.

Programa; Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Harun Karacan, Metin Nurullah Sazak, Utku Çakırözer, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.