Eskişehir’de seçim sakinliği

Eskişehir’de Mahalli İdareler Genel Seçimleri sebebiyle Çarşı ve Adalar bölgesi adeta sessizliğe gömüldü.

Şehrin merkezinde bulunan ve en hareketli bölgelerinden olan Çarşı ve Adalar’daki sakinlik dikkati çekti. Mahalli İdareler Genel Seçimleri sebebiyle oy kullanma hazırlığında olan Eskişehirlilerin, güneşli güne rağmen pek de cadde ve sokaklara çıkmadığı gözlendi. Daha önce gün içinde yoğun kalabalıkların görüldüğü bölgedeki cadde ve sokakların tenhalığı, birçok dükkanın da boş kalması dikkatlerden kaçmadı.