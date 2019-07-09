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Eskişehir’de sağlık turizmi konusunda çalışmalar tamamlandı

Eskişehir Şehir Hastanesinden sonra Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi de "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya hak kazandı.

09 Temmuz 2019 Salı 11:53
Eskişehir’de sağlık turizmi konusunda çalışmalar tamamlandı

Eskişehir Şehir Hastanesinden sonra Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi de "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya hak kazandı.


Eskişehir’de sağlık turizmi konusunda gerekli çalışmalar tamamlandı. Eskişehir kent merkezindeki kamu hastanelerinin tamamı Sağlık Turizmi Yetki Belge’li oldu. Sağlık Bakanlığı’nın ’Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı’ yönetmeliği gereği, uluslararası sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterecek hastaneler için 1 yıl içinde yetki belgesini alma mecburiyeti getirildi. Bu kapsamda Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi alt yapısını oluşturarak başvurusunu yaptı. Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve teftişler sonucu ülke çapında başvurusu kabul edilen hastaneler arasında bu belgeyi almaya hak kazandı.


Eskişehir’deki kamu hastaneleri olarak yurt dışından ve diğer illerden gelen hastaları kabul etmeye hazır olduklarını ifade eden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge “Son yıllarda Sağlık Bakanlığımızınönem verdiği sağlık turizmi açısından da şehrimizde bu hizmeti verecek özelliklere sahip Eskişehir şehir Hastanesi, Yunus EmreDevlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin önemli bir durumu ortaya çıktı. Sürekli gelişen ve değişen sağlık hizmetlerinin takipçisi olan Hastanelerimizde sunulan kaliteli hizmetler ile Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında, alanında üst düzey bilgi ve tecrübeye sahip hekimlerimiz, son teknolojik imkânlar ile donatılmış bin 85 yatak kapasiteli Şehir Hastanemiz, 825 yatak kapasiteli Yunus Emre Devlet Hastanemiz ile, 95 diş ünite ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz üstün hizmet kalite politikamızla uluslararası hastalarımızı kabul etmeye hazırız. Amacımız uluslararası sağlık turizmi ile turizm yönünden önemli bir lokasyona sahip olan ilimizi tarihi ve coğrafi zenginliklerinin yanında Sağlık Hizmeti alanında da Uluslararası platformda önemli bir konuma getirerek ülkemizi uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil etmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak olacaktır. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı alanında yetki belgesi alan hastaneler arasında ilimizdeki kamu hastanelerinin olmasından ve hastanelerimizde uluslararası düzeyde sağlık hizmeti sunmaktan gururluyuz” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:53
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