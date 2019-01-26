Eskişehir'de otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Mehmet Erden (37) yönetimindeki 34 BHE 799 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Eskişehir-Alpu kara yolu Hasanbey Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına devrildi. Kazada ters dönen araçta sıkışan Erden, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Erden'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve bir çocuk babası Erden'in minibüs şoförlüğü yaptığı ve dün geceden bu yana kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.



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