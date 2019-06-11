0553 313 94 23

Eskişehir’de ölüm oranı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelindeki azalmaya karşılık Eskişehir’de geçen yılkı ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,1 arttı.

11 Haziran 2019 Salı 10:53
Eskişehir’de ölüm oranı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelindeki azalmaya karşılık Eskişehir’de geçen yılkı ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,1 arttı.


TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edilen bilgiye göre; 2018 yılında ölüm sayısı 2017 yılına göre yüzde 2,1 artarak 5 bin 809 oldu. Ölenlerin yüzde 54,4’ ü erkekler, yüzde 45,6’sını kadınlar oluşturdu.


Türkiye’ de ölüm sayısı yüzde 0,1 azalarak 426 bin 106 kişi oldu. Ülke genelinde kaba ölüm hızı binde 5,2 iken Eskişehir’de kaba ölüm hızı oranı binde 6,7 oldu. Ülkemizde bebek ölüm hızı binde 9,3 oldu. Eskişehir’de bebek ölüm hızı binde 6,7 olarak gerçekleşti. Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2018 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 14,9 ile Mardin, binde 14,5 ile Şırnak ve Kilis izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 5,1 ile Kırklareli ve Çanakkale, binde 6,4 ile Giresun ve Edirne izledi.


Ülkemizde ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2018 yılında 3 bin 161 oldu. Eskişehir’de ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2017 yılına göre aynı kalarak 2018 yılında da 40 kişi oldu. Ülkemizde kaba intihar hızı yüz binde 3,88 iken Eskişehir’de kaba intihar hızı yüz binde 4,62 oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ölüm oranları açıklandı
    1. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ölüm..
    2. Sözde sanatçılardan LGBT'li sapkınlara..
    3. Patlıcan suyu nasıl içilir? Patlıcan..
    4. Kaspersky'den "Platinum" uyarısı
    5. ERÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü..
    6. Amazon.com.tr Türkiye'den Avrupa'ya..
    7. GRAFİKLİ "Türk sinemasının unutulmaz..
    8. Rosatom, Slovakya’nın nükleer..
    9. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    10. CarrefourSA’nın İK Genel Müdür..
    11. Yola çıkan karaca aracın altında kaldı
    12. Yıldırım’dan Bahçeli açıklaması!
    13. Görme Engelli Futbol Milli Takımı,..
    14. Milli maç dev ekranda
    15. “Denizler çöplük değil bakıp ilham..
    16. Ali Ülker: "Çocuklarımız dengeli..
    17. Çimento ihracatı 5 ayda yüzde 60 arttı
    18. GRAFİKLİ - NBA'de nefes kesen final..
    19. Nevşehir Belediyesi ücretsiz yaz spor..
    20. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet..
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı