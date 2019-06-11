Eskişehir’de ölüm oranı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelindeki azalmaya karşılık Eskişehir’de geçen yılkı ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,1 arttı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edilen bilgiye göre; 2018 yılında ölüm sayısı 2017 yılına göre yüzde 2,1 artarak 5 bin 809 oldu. Ölenlerin yüzde 54,4’ ü erkekler, yüzde 45,6’sını kadınlar oluşturdu.

Türkiye’ de ölüm sayısı yüzde 0,1 azalarak 426 bin 106 kişi oldu. Ülke genelinde kaba ölüm hızı binde 5,2 iken Eskişehir’de kaba ölüm hızı oranı binde 6,7 oldu. Ülkemizde bebek ölüm hızı binde 9,3 oldu. Eskişehir’de bebek ölüm hızı binde 6,7 olarak gerçekleşti. Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2018 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 14,9 ile Mardin, binde 14,5 ile Şırnak ve Kilis izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 5,1 ile Kırklareli ve Çanakkale, binde 6,4 ile Giresun ve Edirne izledi.

Ülkemizde ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2018 yılında 3 bin 161 oldu. Eskişehir’de ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2017 yılına göre aynı kalarak 2018 yılında da 40 kişi oldu. Ülkemizde kaba intihar hızı yüz binde 3,88 iken Eskişehir’de kaba intihar hızı yüz binde 4,62 oldu.