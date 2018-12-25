Eskişehir'de okullara kar tatili

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Eskişehir genelinde öğleden sonra etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.