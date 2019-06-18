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Eskişehir’de Mursi için gıyabi cenaze namazı

Eskişehir Reşadiye Camii’nde mahkeme salonunda vefat eden Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 15:56
Eskişehir’de Mursi için gıyabi cenaze namazı

Eskişehir Reşadiye Camii’nde mahkeme salonunda vefat eden Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt genelinde geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Öğle namazına müteakiben kıldırılan cenaze namazı Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Merkez Reşadiye Camii’nde vatandaşlar, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi için dualar etti.


Namazın ardından açıklamalarda bulunan İHH Eskişehir Yönetim Kurulu Başkanı Musa Karadaş, Mursi’nin işkence ve ihmal sonrasında hayatını kaybettiğini belirtti. Olayın incelenmesi gerektiğini vurgulayan Karadaş, adalet çağrısı yaptı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:56
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