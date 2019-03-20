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Eskişehir’de ‘Manda Yetiştiriciliği Paneli’

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından manda yetiştiriciliği paneli düzenlendi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:52
Eskişehir’de ‘Manda Yetiştiriciliği Paneli’

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından manda yetiştiriciliği paneli düzenlendi.


Panele Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırma Dairesi Başkanı Dr. Ali Ayar, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sevet, Dünya Manda Birliği Başkanı Prof. Dr. Mehmet İhsan Soysal, Kocatepe Üniversitesi Zootekni Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tekerli, Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Serhat Aydın, şube müdürleri ile çok sayıda yetiştirici grubu katıldı.


Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Serhat Aydın, bugüne kadar kendilerini sürekli destekleyen ve paneli düzenleyenlere teşekkürlerini ileterek Manda Yetiştiriciler Birliği kurulmasıyla ilgili ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.


İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever ise, manda varlığının ülkemizde çok az bir paya sahip olduğunu ve uzun yıllar sadece İnönü ilçesinde varlığını koruyan manda yetiştiriciliğini geliştirmek tüm ilçelerimize yaymak amacıyla panel düzenlendiğini belirterek, kentte mevcut 294 olan anaç manda sayısının en az 900 başa çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.


Manda sütünün oldukça besleyici olduğunu 100 gram sığır sütü 70 kalori enerji verirken, aynı miktardaki manda sütünün 109 kalori enerji verdiğini belirten İl Müdürü Dr. Emine Sever,manda etinin sahip olduğu düşük kalori ve kolesterol içeriği nedeniyle insan tüketimi için bilinen kırmızı etler arasında en sağlıklı et olduğunu ifade etti. Kent kırsalında yaşayan manda üreticilerinin ve yeni başlayacak olan yatırımcıların örgütlenerek ’Manda Üretici Birliği’ çatısı altında bir araya getirilerek ’Manda Islah Sistemi’nin uygulanmaya başlayacağını ifade eden Sever, anaç manda sayısının en az 900 başa çıkarılmasıyla da şehrin “Halk Elinde Manda Islah Projesi”nin uygulandığı iller arasına alınacağını belirtti.


Panel katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:52
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