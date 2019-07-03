Eskişehir’de kurbanlık hayvan sıkıntısı yok

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, kentteki kurbanlık hayvan sayısını açıklarken rahat bir Kurban Bayramı geçirileceğini söyledi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, “Eskişehir de kurbanlık hayvan sıkıntımız yoktur. İlimizde yaklaşık 170 bin büyükbaş ve 1 milyon küçükbaş hayvan mevcudumuz vardır. Hayvan varlığımız her geçen gün daha da artmaktadır. İlimizde geçen sene Kurban Bayramında 12 bin 137 büyükbaş ve 50 bin 630 küçükbaş hayvan kesimi yapıldı. Bu sene de Kurban Bayramı için 17 bin 646 büyükbaş ve 70 bin 734 küçükbaş hayvan kesime hazır durumdadır. Ayrıca büyükbaşta 10 bin küçükbaşta ise 12 bin civarında kurbanlık hayvan il dışına sevk edebilecek durumdadır. Kurbanlık hayvan varlığımız ilin ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Eskişehir bu yıl da en rahat bayramlarından birini yaşayabilecektir. Hayvancılıkla ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. Aşılama ve küpeleme işlemlerimiz sağlık ekiplerimizce düzenli olarak yapılmaktadır. Yapılan bu biz hayvan sayılarımızı teyit etmekte ve durumumuzun ne olduğunu izleyebilmekteyiz. Küçükbaş hayvan olarak yukarıda belirttiğimiz gibi yaklaşık 1 milyon hayvanımız mevcuttur. Küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak kesilebilir olması için gereken özelliklerinden biri 1 yaşını doldurmuş ya da o yılın kuzusu anasının boyuna gelmiş olmasıdır. Yani küçükbaş hayvan varlığımızın damızlık hariç büyük bir kısmını istersek hemen kurbanlık olarak kesebiliriz" dedi.

Kesim fiyatlarına da değinen Sever, "Şu an karkas kesimlerin küçükbaşta 40 lira, büyükbaşta 32 lira olup; canlı baskül satışları ise küçükbaşta 18 lira, büyükbaşta 20 lira civarlarındadır. Geçen seneki rakamlara göre şu an baskül ağırlık satışları yüzde 2-3’lük bir artış göstermektedir. Ancak ticaret, arz talep meselesidir. Çok aşırı bir talep olursa fiyat yükselir çok fazla arz olursa da fiyatı düşürür. Karkas ağırlığımız büyükbaşta 300 kilogram, küçükbaşta 20 kilogram civarında olup ülke ortalamasının üzerindeyiz. Biz hem mera hem de besi yemi ile hayvanlarımızı beslemekteyiz. Ülkemizin doğusunda bulunan hayvanlar sürekli merada beslendiğinden, sürekli dağ taş gezdiklerinden etleri serttir. Oysaki bizim hayvanlarımızın eti hem daha lezzetli hem de daha yumuşaktır. Aynı zamanda etin kalitesi de oldukça yüksektir” şeklinde konuştu.