Eskişehir’de Kurban Bayramı öncesi gıda denetimlerine hız verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşarak sağlıklı ve mutlu bir Kurban Bayramı geçirmesi amacıyla yapılan rutin gıda denetimlerine hız verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada; Kurban Bayramının yaklaşması üzerine, İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından yürütülmekte olan gıda denetimlerinde, bayramda tüketimleri artan ürünlere yönelik olarak bu durumu fırsata çevirmek isteyen fırsatçılara meydan vermemek amacıyla, tatlıcı ve şekerlemeciler, unlu mamuller, toplu tüketim yerleri, şarküteri ve kasaplar ile fırınların denetimlerine ağırlık verildiğini belirtti. Sever, yapılan denetimlerde işletmelerin gıda maddesi üretiminde ve saklanmasında kullanılan malzemelerin ilgili yönetmelik ve tebliğlere uygunluğu, personellerin çalışma şartları ve kişisel hijyenlerinin de denetim ekiplerimizce titizlikle kontrol edildiğini ifade etti. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, en iyi gıda denetçisi kendisi olan tüketicilerin, açıkta satılan ambalajsız, etiketsiz, üretim ve son kullanma tarihi olmayan gıdalardan uzak durmaları gerektiğini belirtti.

Tüketicilerin gördüğü olumsuzluklarla ilgili olarak adres belirtmek suretiyle, 7 gün 24 saat Bakanlığın Alo Gıda 174 hattını arayabileceklerini söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü, bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yaklaşan Kurban Bayramını mutluluk ve huzur içinde geçirmelerini diledi.