Eskişehir'de korkutan deprem Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Richter ölçeğine 2.8 büyülüğünde deprem meydana geldi. Depremi hafif şekilde hissedenler, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

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