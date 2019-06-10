Eskişehir'de köpek yavrusunun telef edildiği iddiası
Mihalıççık ilçesinde komşusuna ait köpek yavrusunu telef ettiği öne sürülen ve gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı10 Haziran 2019 Pazartesi 17:18
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde komşusuna ait köpek yavrusunu telef ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Sazak Mahallesi'nde yaşayan S.Ç'nin, henüz belirlenemeyen nedenle komşusuna ait akbaş cinsi köpek yavrusunu sopayla yaraladıktan sonra bıçakla telef ettiği ileri sürüldü.
Olay sırasında alkollü olduğu belirtilen S.Ç, köpeği bir tarlada bulan hayvanseverlerin ihbarı üzerine jandarma ekiplerince yakalandı.
Jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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