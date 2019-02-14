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Eskişehir'de kaçak silah operasyonu

Kentte bazı adreslere polis ekiplerinin yaptığı baskınlarda 7 şüpheli yakalandı

14 Şubat 2019 Perşembe 14:36
Eskişehir'de kaçak silah operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen kaçak silah operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen zanlıların bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, namlusu açılmış kurusıkıdan bozma 8 tabanca, 20 şarjör, bir tabanca, değişik çaplarda 21 tabanca mermisi, 77 av tüfeği fişeği, silah yapımında ve namlu açmada kullanılan torna makinesi, teçhizatlar ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:36
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