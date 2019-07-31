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Eskişehir’de ihracat ve ithalat azaldı

Eskişehir’de Haziran ayında ihracat ve ithalatın azaldığı bildirildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:52
Eskişehir’de ihracat ve ithalat azaldı

Eskişehir’de Haziran ayında ihracat ve ithalatın azaldığı bildirildi.


Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü’nden yapılanaçıklamaya göre; Haziran ayında Eskişehir’de ihracat ve ithalat azaldı. Eskişehir’de 2019 yılı Haziran ayında, 2018 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 13,3 azalarak 71 milyon 442 bin dolar, ithalat ise yüzde 21,1 azalarak 2019 Haziran ayında 63 milyon 396 bin dolar olarak gerçekleşti. Eskişehir’ de 2019 (Ocak- Haziran) 6 aylık dönemde, toplam ihracat 531 milyon 666 bin dolar, ithalat ise 412 milyon 841 bin dolar oldu.


Türkiye’de ise ihracat yüzde 14.3, ithalat yüzde 22.7 azaldı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:52
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