Eskişehir’de hırsızlık operasyonu Eskişehir’de çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen ve gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir’de çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları öne sürülen ve gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda farklı evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen Şefik Ü., Deniz O., Mehmet K. ile park halindeki motosikletleri çaldığı iddia edilen Emre D. saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler Şefik Ü., Deniz O., Mehmet K. ile Emre D. savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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