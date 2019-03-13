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Eskişehir’de “HACCP Tetkik Eğitimi” düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde, birçok ilden gelen personelin katılımı ile 5 günlük “HACCP Tetkik Eğitimi” konusunda hizmet içi eğitim düzenlendi.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:28
Eskişehir’de “HACCP Tetkik Eğitimi” düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde, birçok ilden gelen personelin katılımı ile 5 günlük “HACCP Tetkik Eğitimi” konusunda hizmet içi eğitim düzenlendi.


Eğitime, Eskişehir İl Müdürlüğü personellerinin yanı sıra Bakanlığı Ağrı, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Edirne,Konya, Kahramanmaraş, Kayseri, Sakarya, Şırnak, Rize ve Yalova illerinde görevli toplam 30 personel katıldı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, açılışta yaptığı konuşmada, gıdalarda ortaya çıkabilecek tehlikeleri yok ederek, önleyerek ya da kabul edilebilir seviyeye getirerek gıda güvenliğini sağlamaya yarayan Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) sisteminin bilime dayalı, sistematik ve dinamik olduğunu belirtti. Sever, kontrol görevlilerinin tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması için 5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan HACCP tetkiklerinde, işletmelerin HACCP sistemlerini kurup kurmadıklarını, kurulan sistemin işletmeye uygun olup olmadığını ve işletmede etkin şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol ettiklerini ifade etti.


Düzenlenen eğitim sonrasında katılımcıların kendi görev yerlerinde HACCP Tetkiki yapabilecek durumda olabileceklerini söyleyen İl Müdür Dr. Emine Sever, eğitimin ilk 2 günü teorik, 2 günü uygulama ve son günü değerlendirme yapılacağını, uygulama kısmında ise İlimizdeki gıda işletmelerinin ziyaret edileceğini ve uygulamalı eğitim yapılacağını belirterek eğitime katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.


Beş gün süren eğitime, Bakanlık Uzmanı Mehmet Menderis gözlemci olarak katılırken, İstanbul İl Müdürlüğü’nden Gıda Mühendisi Nurcan Bakır Özata, Eskişehir Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü’nden Gıda Mühendisi Zuhal Ünal Canbaz, Veteriner Hekim Dr. Hatice Olcay, Tepebaşı İlçe Müdürlüğü’nden Gıda Mühendisi Fatma Özenen eğitici olarak görev aldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:28
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