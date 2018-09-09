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15-16 Eylül'de Eskişehir'de gökyüzü renklenecek

Eskişehir'de, 15-16 Eylül'de milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı, ülkenin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk, Hollandalı akrobasi pilotu Frank van Houten, Alman akrobasi pilotu Tim Tibo, ABD'li gösteri pilotu Mark Murphy, İngiliz pilot Bob Pooler ve helikopter pilotu Martin Lovell becerilerini sergileyecek.

09 Eylül 2018 Pazar 10:26
15-16 Eylül'de Eskişehir'de gökyüzü renklenecek

Eskişehir'de, 15-16 Eylül'de "Sivrihisar Hava Gösterileri 2018" düzenlenecek. 

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde sabah saatlerinde başlayacak gösterilerde, milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ile kızı, ülkenin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk, Hollandalı akrobasi pilotu Frank van Houten, Alman akrobasi pilotu Tim Tibo, ABD'li gösteri pilotu Mark Murphy, İngiliz pilot Bob Pooler ve helikopter pilotu Martin Lovell becerilerini sergileyecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye gösteri şeklinde sunan SOLOTÜRK de izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.  

Halka açık ve ücretsiz izlenebilecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2018"de, öğretmen pilot Oben Oğultarhan "Genel Havacılık Nedir?" konulu söyleşi gerçekleştirecek, pilot Hakan Çetinkaya da "gyrocopter" hakkında merak edilen bilgileri paylaşacak.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 10:26
  1. Eskişehir
  2. SOLOTÜRK
  3. Ali İsmet Öztürk

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