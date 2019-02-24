Eskişehir’de geniş kapsamlı ’’Sinerji Hareketi Derneği’’ kuruldu

Eskişehir’de ‘Sinerji Hareketi Derneği’ adlı dernek, akademisyen, öğretmen, sanayici, gazeteci, iş insanı ve çeşitli camianın önde gelen isimleri ile geniş katılımla kuruldu.

Eskişehir’e yüksek bilgi birikimleriyle farklı bir soluk getirmeye amaçlayan Sinerji Hareketi Derneğinin koordinasyonunu ve organizasyonunu sağlayan eğitimci Soner Çam, “Dernek, birleştirici bir yapıya sahiptir. Amacımız yerelden ulusala, ulusaldan evrensele ulaşmak gayesindeyiz” diye ifade etti.

Çam, “Alanında uzman ve güçlü bir kadroya sahip hareketin organizasyonunu ve koordinasyonunu gerçekleştirdik. Sinerji Hareketi Derneği birleştirici bir yapıya sahiptir. Amacımız Eskişehir’in sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerinin korunması, güzide şehrimizin teknik, bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel konularında incelemelerde bulunmak, Eskişehirli vatandaşlarımızın kentle olan sosyal bağlarını güçlendirmek ve bununla birlikte bilgi şöleni, panel, çalıştaylar düzenleyerek bilim dünyasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca dernek bünyesinde tanınmış iş adamları, akademisyenler, öğretmenler, gazeteciler, bulunan Sinerji Hareketi Derneği, Eskişehir’de sivil toplum hareketlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi odaklı faaliyetleri önümüzdeki günlerde düzenleyecektir. Diğer yandan, dernek yapacağı çalışmalarda, Türk kültürünün evrensel değerlerini ortaya çıkarmak ilkesinde adım atarak ilerleyecektir’’ şeklinde konuştu.