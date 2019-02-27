0553 313 94 23

Eskişehir’de genç girişimcilerden yeni platform

Eskişehir’in önde gelen genç iş adamları tarafından Etkin Fikirler Platformu kuruldu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:10
Eskişehir’de genç girişimcilerden yeni platform

Eskişehir’in önde gelen genç iş adamları tarafından Etkin Fikirler Platformu kuruldu.


Eskişehir’de ki genç iş adamlarından Cenk Kızıl ve Onur Özkacar öncülüğünde girişimci gençler tarafından, bağımsız bir yapı içerisinde etkin fikirler üretecek bir platform oluşturuldu. Hem iş dünyası hem kamu personellerinden oluşan bir platformun amacı şehrin her noktasındaki insanların bir araya gelerek birleştirici bir yapı içerisinde sorunları çözmek ve bireylere katkı sağlamak. Platformun ilk toplantısında konuşan Cenk Kızıl, Eskişehir’de önde gelen genç girişimciler tarafından bir platformun kurulduğunu söyledi. Platformun Eskişehir’de birçok sivil toplum kuruluş ve dernekleri birleştirecek bir güce sahip olduğunu belirten Kızıl, “Eskişehir’de tanınmış genç iş adamları, akademisyenler siyasi ve toplumda kabul görmüş önderlik yapacak gençlerin oluşturduğu bir platform. Bu platform Eskişehir’de birleştirici bir güç olacak. Yeni fikirler ile Eskişehir’in kalkınmasına ve ekonomisine destek olacak bir oluşum. Çalışmalarımızı ilerleyen günlerde başlatacağız. Oluşturduğumuz ekip, Eskişehirliler tarafından sevilen be takdir gören kişiler. Eskişehir için çalışmalarımıza en kısa zamanda başlayacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali Kaldırım: Karius'a kimse kızmasın...
    1. Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali..
    2. Furkan Korkmaz sakatlığı nedeniyle 4..
    3. Samsun’da tanzim satış başladı
    4. Cemrenin suya düşmesini ateş yakarak..
    5. Beylikdüzü’nde Sabiha Gökçen Parkı..
    6. Savaş resmen başladı! Ülkeler tarafını..
    7. GRAFİKLİ - Küçük Leyla size her gece..
    8. Fiat Panda City Cross Türkiye'de
    9. Coca-Cola'dan Altın Renkli Kapak..
    10. Türk porselenini 128 yıldır dünyaya..
    11. Çağatay Akman, Nissara AVM’de..
    12. İlkbahar-yaz sezonunun koleksiyonları..
    13. AFAD ve olay yeri inceleme, vidanjörde..
    14. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek
    15. Altın fiyatları
    16. Wirecard ve Beşiktaş JK’den yeni mobil..
    17. (Özel) Bu köyün kadınları bir örnek..
    18. FETÖ'nün kripto yapılanmasında 48..
    19. Bakan Varank: "Uygunsuz çıkan ürünler..
    20. Fransa'da ırkçı tepkiler nedeniyle..
    21. Muğlaspor Tolgay Kerimoğlu ile..
    22. "Filistin devletinin bağımsızlığını..
    23. Dansözlere para takan kocasını..
    24. Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık’a..
    25. Meteorolojiden 5 il için kar uyarısı
    26. Kaymakam Işıktaş’a en iyi idareci ödülü
    27. Muhsin Yazıcıoğlu Kütüphanesi açıldı
    28. Erzurum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
    29. Görme engelli gazinin hayatını "Bobby"..
    30. “Gayri meşru medeniyet”
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor