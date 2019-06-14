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Eskişehir'de gece yarısı dehşet!

Eskişehir’de seyir halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan bir bir genç ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

14 Haziran 2019 Cuma 06:07
Eskişehir'de gece yarısı dehşet!

Alınan bilgiye göre olay, merkez Büyükdere Mahallesi’nde bulunan Serpil Sokak ile Çeşmekaya Sokak kesişiminde meydana geldi. Saat 21.00 esnasında köşe başında bekleyen kimliği henüz belirlenemeyen 5 şahıs, 34 AL 6029 plakalı araçla hareket halinde olan ve sokağa giriş yapan Murat İlkay Özcan’a (26) silahla ateş açtı.

Olay üzerine şahıslar kaçarken Özcan da can havliyle aracını sürdü. Ağır yaralanan ve çevredeki araçlara da çarparak ilerleyen Özcan, 100 metre ileride bir duvarın ardından başka bir araca çarparak durdu. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Özcan, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın yaşandığı her iki sokağı da trafiğe kapatan ekipler, olay yerinde zanlılara ait mermi kovanı aradı. Araçta da incelemelerde bulunan ekipler, güvenlik kameralarını da izledi. Ekipler, şahısların gizlenebilecekleri adresler üzerinde de duyarlı olurken şahısların yakalanması için kent genelinde çalışmalar sürüyor.

Öte yandan saldırı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Murat İlkay Özcan’a aracıyla sokak üzerinde ilerlediği esnada şahıslardan biri tarafından ateş edildiği görülüyor. Özcan aracıyla ilerlerken saldırıyı gerçekleştiren şahıs aracın arkasından da birkaç el ateş ediyor. Yine görüntülerde olayı gerçekleştiren şahısların panik halinde araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştıkları görülüyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 05:07
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