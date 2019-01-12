0553 313 94 23

Eskişehir'de gasp operasyonu

Kent merkezindeki bir köftecinin 800 lirasını bıçak zoruyla gasbettiği iddia edilen zanlı yakalandı

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:33
Eskişehir'de gasp operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir köftecinin 800 lirasını bıçak zoruyla gasbettiği iddia edilen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'nde bir köfteci dükkanında meydana gelen bıçak zoruyla gasp olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, iş yeri çalışanlarının 800 lirasını gasbettiği iddia edilen şüpheli Hayrettin Ç'yi saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:33
  1. Eskişehir
  2. gasp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İsrail Şam havalimanına füzeyle saldırdı"
    1. "İsrail Şam havalimanına füzeyle..
    2. Sibel Gönül kimdir nerelidir
    3. Eskişehir'de gasp operasyonu
    4. Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde..
    5. Yıldırım ve Karakaş TMSF’de göreve..
    6. AK Parti İzmit belediye başkan adayı..
    7. Şam'a füze saldırısı iddiası
    8. İfade vermeye gitmeyen HDP'li vekil..
    9. Doğum günü partisinde bulaştı! Ölü..
    10. Ekonomiyi rahatlatacak çarklar..
    11. Sınır hattında "önemli" toplantı
    12. Akar, Fidan ve Güler sınır hattında..
    13. Akar: "Soçi mutabakatı kapsamında..
    14. Toplantıda Soçi mutabakatı kapsamında..
    15. AK Parti Çayırova belediye başkan..
    16. Cari işlemler fazla verdi
    17. Akar, Fidan ve komutanların..
    18. Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay..
    19. Avukat mısın, şemsiyeci mi Bahri abi!
    20. Köprü geçiş ihlallerinde iade süreci..
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm