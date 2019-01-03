Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı!
Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.03 Ocak 2019 Perşembe 12:17
Eskişehir, Antalya, Kütahya ve Samsun cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç komiser yardımcıları M.K, O.A, M.S, muvazzaf yüzbaşı K.G. ile meslekten ihraç mühendis H.Ç. hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı çıkartıldı
Eşzamanlı operasyonla yakalandı
Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi.
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