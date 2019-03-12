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Eskişehir'de FETÖ/PDY davasında karar

Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi

12 Mart 2019 Salı 14:13
Eskişehir'de FETÖ/PDY davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığa, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, biri tutuklu 4 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Lütfi Sağlam'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı.

Tutuksuz sanıklardan Cansel Gür 7 yıl 6 ay, Murat Gürcan 6 yıl 10 ay 15 gün, İbrahim Tezcan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:13
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