Eskişehir'de FETÖ/PDY davasında karar Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığa, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, biri tutuklu 4 sanık ile avukatları hazır bulundu. Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Lütfi Sağlam'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı. Tutuksuz sanıklardan Cansel Gür 7 yıl 6 ay, Murat Gürcan 6 yıl 10 ay 15 gün, İbrahim Tezcan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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