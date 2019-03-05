0553 313 94 23

Eskişehir'de FETÖ'nün kumpas davasında beraat kararı çıktı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından bazı kişileri usulsüz dinlemek amacıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla kumpas kurulan tutuksuz 60 sanık beraat etti.

05 Mart 2019 Salı 10:43
Eskişehir'de FETÖ'nün kumpas davasında beraat kararı çıktı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından bazı kişileri usulsüz dinlemek amacıyla "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla kumpas kurulan tutuksuz 60 sanık beraat etti.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, söz konusu dosyada özellikle adı geçen Eskişehirli iş adamı Mehdi Son ile diğer 59 kişinin beraatine karar verdi.

- Dava dosyasındaki İçişleri Bakanlığı raporu

İddianameye eklenen İçişleri Bakanlığı disiplin kurulu raporunda, başka bir davada yargılanan FETÖ üyesi 26 eski emniyet mensubunun, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, siyasetçiler ve gazetecilerin de aralarında olduğu bazı kişileri usulsüz dinledikleri belirtildi.

Söz konusu eski polislerin, özellikle sanıklardan Mehdi Son üzerinden dinleme yaptığına değinilen raporda, "FETÖ/PDY örgütünün dinlemeleri gerçekleştirebilmek için sözde terör örgütü üyesi, suç örgütü üyesi ve ihalelere fesat karıştıran kişilermiş gibi gösterilerek iletişimine müdahale edilecek kişiler listesine eklendiği görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

FETÖ'nün, emniyet yapılanmasındaki üyeleri aracılığıyla sözde suç örgütü oluşturarak Eskişehir'de tanınmış kişileri dinlediği vurgulanan raporda, "İhaleye fesat karıştırma eylemlerinin geçtiği kurumlar olarak devlet hastaneleri, Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tepebaşı Belediyesi, icra daireleri gibi genel ve soyut anlatımlara yer verilerek, kurumlardaki kişilerin sözde örgütlerle faaliyet gösterdiği gerekçesiyle dinleme yapılmıştır." tespitinde bulunuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:43
  1. beraat
  2. dava
  3. Eskişehir
  4. FETÖ
  5. Mehdi Son

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    2. 28 Şubat davası yavaşlıkta rekor kırıyor
    3. Eski Yargıtay üyesine 15 yıla kadar..
    4. CNR ve Tuzla Boat Show'da Setur..
    5. AFAD'dan Van'da 229 bin kişiye afet..
    6. Türkiye'den ABD Başkanı Trump'a sert..
    7. Yolcu uçağı sis nedeniyle 9 tur..
    8. Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde yeni..
    9. Çatıda biriken kar, çığ gibi düştü
    10. TOTAL uzun yol sürücüleriyle buluştu
    11. Döviz kurları
    12. Kimse duymadıklarının farkına varmadı
    13. Marmara Üniversitesi sözleşmeli..
    14. Rusya açıkça tehdit etti: Tüm kıtaya..
    15. Birleşmiş Markalar Derneği'nden..
    16. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    17. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    18. Bursa'da bin 175 litre sahte içki ele..
    19. "Ciddi bir izleme, değerlendirme..
    20. Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk..
    21. Bir ilde daha ittifak kesinleşti! HDP..
    22. ABD, Türkiye’yi gümrüksüz ticaret..
    23. PKK'dan kaçan kadın terörist Silopi'de..
    24. Akit TV'nin "Atatürk'ün hatırasına..
    25. ‘Antalya’nın Rekreasyonel Kentsel..
    26. Batı’nın 'dejenere kültür' dayatması..
    27. 67 yıl sonra gazi torunu olduğu tespit..
    28. SDT'den Sivas ve Erzurum'da iki oyun
    29. İzmir'de 37 askere FETÖ gözaltısı!
    30. Boşandığı kocasını bıçakladı
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!