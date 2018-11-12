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Eskişehir'de FETÖ'cü baba avukat kızını kurye yapmış!

Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği suçundan hükümlü iş adamı Ercan'ın, koğuş  arkadaşının aynı suçtan tutuklu eşine yargıyı yanıltmak için kaleme aldığı  mektubu avukat kızı Büşra Nur Ç. aracılığıyla ulaştırdığı belirlenince haklarında dava açıldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:28
Eskişehir'de FETÖ'cü baba avukat kızını kurye yapmış!

Cumhuriyet savcısı tarafından, Yalçın Ercan için "silahlı terör  örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek", gözaltına alınıp adli kontrol  kararıyla serbest bırakılan avukat kızı Büşra Nur Ç. hakkında ise "silahlı terör  örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Eskişehir 4. Ağır Ceza  Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, kapalı cezaevinde hükümlü olan Yalçın Ercan'ın, "mahrem  imam" suçlamasıyla yargılanan koğuş arkadaşı Semih A.'nın aynı suçtan tutuklu eşi  Tuğba A.'ya yargıyı yanıltmak amacıyla yazdığı mektubunu, Eskişehir Barosu'na  kayıtlı avukat kızı Büşra Nur Ç. aracılığıyla teslim ettirdiğinin belirlendiği  bilgisi yer aldı.

BABASI İSTEMİŞ AVUKAT KIZI İLETMİŞ

Büşra Nur Ç.'nin bazı toplantılarına babasıyla katıldığı FETÖ/PDY ile  iltisakı ve irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan Eskişehir Hukuksal Bakış Derneği  üyesi de olduğu belirtilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Tutuklu sanık Semih A.'nın aynı infaz kurumunda tutuklu eşi Tuğba A.'ya  yazdığı mektupta, 'Hani nişanlıyken bir süre senin üzerine hat kullanmıştım.  Düşündüm ki o tarihlerde senin hattını kullandığımı söylesem. Sen o numarayı resmi yerlerde kendi adına vermiş miydin? Eğer vermişsen benim kullandığımı ispat edemezler. Bana mahrem imam suçlaması atılıyor. Ankara KOM'da hard diskte çıkmış.  Bana gelen tutukluluk devamında birkaç kişi var. Onların suçlaması da aynı.  Sanırım dosya veya devam bu minvale çekilmeye çalışılıyor. Bu suçlama ile  yargılananlara 12 yıl veriliyor. Görünen o şu anda. Sende böyle bir suçlama var  mı? Tutukluluk devamında isimler ve varsa suçlamalar bu yönde mi? İnşallah  geçecek bunlar. Seni çok seviyorum.' gibi yargıyı yanıltmak amacıyla yazıldığı  anlaşılan mektubu Yalçın Ercan'ın avukat kızı  Büşra Nur Ç.'nin yaptığı görüşmede  gizlice teslim ettiği belirlenmiştir. Büşra Nur Ç. ve babası Yalçın Ercan'ın  suçlarına uyan kanun maddelerine istinaden cezalandırılmaları talep edilir."

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:28
  1. Eskişehir
  2. Ankara
  3. FETÖ

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