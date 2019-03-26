Eskişehir’de FETÖ sanıklarına hapis cezası Eskişehir’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan 4’ü tutuklu 8 sanıktan 6’sına hapis cezası verildi.

Eskişehir’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan 4’ü tutuklu 8 sanıktan 6’sına hapis cezası verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, örgütün il yapılanmasında oldukları sebebiyle yargılanan sanıklar suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Türkan A.’yı ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay, tutulu sanıklardan Hazal P., Oğuz O. ve Serdal N.’yi ise 6 yıl 3’er ay hapse mahkum etti. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanıklardan Devlet B. ve Osman T.’yi 6 yıl 3’er ay hapisle cezalandırırken, 2 sanığın ise beraatine karar verdi.

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