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Eskişehir’de FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu şüphesiyle aranan zanlı Eskişehir’de yakalandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:44
Eskişehir’de FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu şüphesiyle aranan zanlı Eskişehir’de yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, emekli astsubay S.Y. hakkında FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Adresi tespit edilen zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:44
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