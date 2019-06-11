Eskişehir’de FETÖ operasyonu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan şahıs Eskişehir’de yakalanarak gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan şahıs Eskişehir’de yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konya ve Kütahya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından, FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen sözleşmeli öğretmen M.U. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir’de olduğu belirlenen ve adresi tespit edilen şahıs, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Örgütün askeri yapılanmasında ’mahrem imam’ olduğu iddia edilen şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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