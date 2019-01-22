Eskişehir'de FETÖ operasyonu Operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla biri muvazzaf subay olmak üzere iki şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Ankara ve Erzurum cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında muvazzaf bir üsteğmen ile açığa alınan bir astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevliyken açığa alınan astsubay A.Ö. saklandığı evde, muvazzaf üsteğmen R.Ç. ise kent merkezinde devriye görevi yapan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kimlik kontrolü sırasında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi.

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