Eskişehir'de FETÖ operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Konya, Muğla ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, biri muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile bir polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü kentlere gönderileceği öğrenildi.

