Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 2'si asker 4 gözaltı
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen 2'si muvazzaf astsubay 4 kişi gözaltına alındı.25 Mart 2019 Pazartesi 15:56
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
FETÖ'ye yönelik Adana ve Şanlıurfa'da yürütülen soruşturmalar kapsamında 2'si muvazzaf astsubay 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Adresleri tespit edilen 4 zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Zanlıların, işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderileceği öğrenildi.
YORUM YAZ