Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 2'si asker 4 gözaltı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen 2'si muvazzaf astsubay 4 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.



FETÖ'ye yönelik Adana ve Şanlıurfa'da yürütülen soruşturmalar kapsamında 2'si muvazzaf astsubay 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Adresleri tespit edilen 4 zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlıların, işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderileceği öğrenildi.

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