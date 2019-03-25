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Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 2'si asker 4 gözaltı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen 2'si muvazzaf astsubay 4 kişi gözaltına alındı.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:56
Eskişehir'de FETÖ operasyonu! 2'si asker 4 gözaltı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

FETÖ'ye yönelik Adana ve Şanlıurfa'da yürütülen soruşturmalar kapsamında 2'si muvazzaf astsubay 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Adresleri tespit edilen 4 zanlı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıların, işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü illere gönderileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:56
  1. Şanlıurfa
  2. Eskişehir
  3. Adana
  4. FETÖ operasyonu
  5. Terörle Mücadele
  6. Gözaltılar var

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  • SüleymanSüleyman1 sa önce
    Bu nasıl bir iş bu nasıl bir kanun bu nasıl bir keşme keşlik yahu pkk ile bağlantısı olduğu içişleri bakanı tarafından açık ve net olamlar rahat rahat dolaşıyor belediye meclis adayı oluyor Ama söz konusu fetö olunca en ufak bir şüphede doğru hapse Bumu adalet bumu bekaa BEKAA DEDİĞİNİZ BUYSA OLMAZ OLSUN BÖYLE BEKAA

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