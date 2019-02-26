Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konya, Bursa ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen üsteğmen Gökhan A., görevliyken açığa alınan astsubay Sami K. ile özel sektör çalışanı Müslim A. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü kentlere gönderilecek.

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