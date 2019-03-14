Eskişehir’de FETÖ davalarında karar

Eskişehir’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla üç ayrı davada yargılanan 11 sanık hakkında karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, örgütün il yapılanması kapsamında yargılanan 9 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan E.Ö.’yü ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile cezalandırırken, diğer 8 sanığın ise beraatine hükmetti.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalarda ise, tutuksuz sanık A.K.B. 2 yıl 6 ay, başka bir dosyada ise tutuksuz olarak yargılanan S.E., 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.