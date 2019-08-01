Eskişehir’de fahri trafik müfettişleri ‘Mobil Uygulama’ ile ceza yazacak

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Fahri Trafik Müfettişleri Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı, İl Emniyet Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi.

Çok sayıda fahri trafik müfettişinin katıldığı toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep birlikte söylenmesi ile birlikte başladı. 16 Temmuz’da başlayan ‘Mobil Uygulama’ hakkında bilgilendirme yapan Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri - Komiser Yardımcısı Hakan Biçer, istatistiki bilgilendirme ve genel değerlendirme sunumları yaptı. Biçer, “Yeni ‘Mobil Uygulama’ ile artık fahri trafik müfettişleri cep telefonu üzerinden ceza yazabilecekler. Araçların kural ihlallerini, uygulama aracılığıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderecekler. Zaten sistem otomatik olarak oraya yönlendiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü de POLNET üzerinden illere gönderiyor. İllerde de, onlar cezaya çevriliyor. Kural ihlali tespit tutanakları uygulaması da halen devam etmektedir. Emniyet teşkilatı olarak her zaman yanınızdayız, olmaya da devam edeceğiz. Eskişehir’in cadde ve sokaklarında trafik seyrinin daha da güvenli olmasını sağlayacağınıza gönülden inanıyorum. Eskişehir’de 384 fahri trafik müfettişi görev yapmaktadır. Fahri trafik müfettişleri; trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerilerini bildirebilirler. Yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar. Görevlerini yürütürken adil ve tarafsız olmak zorundadırlar’’ dedi.

Toplantıda görev ve sorumlulukları ile yeni gelişmeler hakkında bilgiler verildi ve sonunda fahri trafik müfettişlerinin görüş ve önerileri alındı.