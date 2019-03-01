0553 313 94 23

Eskişehir’de evlenen çiftlerin sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Eskişehir’de 2018 yılında bir önceki seneye göre evlenen çift sayısı azalırken boşanmalar da arttı.

01 Mart 2019 Cuma 10:57
Eskişehir’de evlenen çiftlerin sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Eskişehir’de 2018 yılında bir önceki seneye göre evlenen çift sayısı azalırken boşanmalar da arttı.


TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir’de 2018 yılında evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,5 azalarak 5 bin 589 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 6,45 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında bin 847 iken 2018 yılında yüzde 0,2 artarak bin 850 oldu. Kaba boşanma hızı binde 2,14 olarak gerçekleşti. Eskişehir’de ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında erkekler için 28,3kadınlar için 25,7 oldu. Ayrıca Eskişehir’de boşanmaların yüzde 35,8’i evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Para ve kalacak yerleri olmayınca fuhuş pazarlığına gelen şahsı gasp ettiler
    1. Para ve kalacak yerleri olmayınca..
    2. Kocasinan Akademi’den Muhteşem Sergi
    3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    4. Adil Gevrek: “Haberler kasıtlı olarak..
    5. Peru'da şiddetli deprem!
    6. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    7. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    8. Peru, 7.1 ile sallandı
    9. Somali'deki bombalı saldırı
    10. (Özel) Suriyeliler bir daha dönmemek..
    11. "Terörle mücadelemiz, son terörist..
    12. Minikler için “Dört Mevsim Takvimi..
    13. İstanbul’da enflasyon Şubat’ta arttı
    14. Bedelli askerlikte sürpriz değişiklik!
    15. "Mezun olunamayan tek mektep Anadolu..
    16. Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem..
    17. Yemen halkından Maduro’ya destek..
    18. Somali’de bilanço artıyor: 29 ölü, 80..
    19. Milletvekili Işık’tan zeytin..
    20. Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal’da..
    21. Peru’da 7.1 büyüklüğünde deprem..
    22. Turgut Özal Üniversitesi’nde yangın..
    23. Ara Güler’in adı yaşatılacak
    24. Diyarbakır’da hentbolda bölge..
    25. "Fenerbahçe deplasmanından puanla..
    26. Bağcılar’da zabıta ve temizlik..
    27. GTBBAZAAR hizmet ağını genişletiyor
    28. Kayak merkezlerinde son durum
    29. Döviz kurları
    30. 80 yaşındaki kadını dolandırmaya..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!