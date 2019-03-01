Eskişehir’de evlenen çiftlerin sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Eskişehir’de 2018 yılında bir önceki seneye göre evlenen çift sayısı azalırken boşanmalar da arttı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir’de 2018 yılında evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,5 azalarak 5 bin 589 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 6,45 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2017 yılında bin 847 iken 2018 yılında yüzde 0,2 artarak bin 850 oldu. Kaba boşanma hızı binde 2,14 olarak gerçekleşti. Eskişehir’de ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında erkekler için 28,3kadınlar için 25,7 oldu. Ayrıca Eskişehir’de boşanmaların yüzde 35,8’i evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti.