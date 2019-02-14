Eskişehir'de ev yangını

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de evlerinde çıkan yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı. Hikmet Ülkü'nün Gökmeydan Mahallesi Ayan Sokak'taki tek katlı evinde sobadan sıçrayan alevler nedeniyle yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan Hikmet Ülkü ile eşi Hacer ve oğlu Emre Ülkü dumandan etkilendi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Hikmet Ülkü, eşi ve oğlu Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Aile üyelerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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