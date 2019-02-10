0553 313 94 23

Eskişehir'de ev yangını: 2 ölü

İki katlı evde çıkan yangında baba ve oğlu hayatını kaybetti

10 Şubat 2019 Pazar 12:02
Eskişehir'de ev yangını: 2 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de iki katlı evde çıkan yangında baba ile oğlu yaşamını yitirdi.

Akçağlan Mahallesi Poyraz Sokak'ta Yaşar Çaylak'a (52) ait evin giriş kısmında elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Bu sırada anne Tülay Çaylak, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken baba Yaşar Çaylak ise evin giriş kısmında uyuyan oğlu Uğur'u kurtarmak için yanına gitti.

Dumandan etkilenen baba ve oğlu yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

112 Acil Servis ekibince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan anne Çaylak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Baba ve oğlunun cenazeleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 12:02
  1. 2 ölü
  2. Eskişehir
  3. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir dakika bir fetva! Sıla-i rahimin bir ölçüsü var mıdır?
    1. Bir dakika bir fetva! Sıla-i rahimin..
    2. Melih Gökçek'ten flaş açıklama!..
    3. Dostlarının bazı hallerine tahammül et!
    4. İçişleri Bakanı Soylu: "Şimdi 'Apo'..
    5. Dünya ahiret dengesini öğreten bir..
    6. Gürültücü komşu için mahkeme cezayı..
    7. Soylu açıkladı! Büyük operasyon geliyor
    8. GRAFİKLİ - Emniyet müdürüyle telsiz..
    9. Nasihat edecek kişide bulunması..
    10. Kemal Kılıçdaroğlu, "Karamollaoğlu"..
    11. İçişleri Bakanı Soylu: "FETÖ'ye bir..
    12. Fenerbahçe Kulübü, 14 Şubat'ta basın..
    13. Dolmuşçu şikayeti!..
    14. İçişleri Bakanı Soylu: "HDP, bal gibi..
    15. Gözden Irak olan gönülden de Irak olur
    16. Gıda fiyatlarıyla ilgili kritik..
    17. Küçük bebeğe annesinin yanında bakın..
    18. FETÖ ile mücadelede rehavete yer yok
    19. Eskişehir'de ev yangını: 2 ölü
    20. Bitlis'te kayak tesisinde hafta sonu..
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Hepsinin yerine o kullanılacak... Kimlik kartlarında yeni dönem
    Hepsinin yerine o kullanılacak... Kimlik kartlarında yeni dönem
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz