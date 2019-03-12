Eskişehir'de "düğünde kaza kurşunu" davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düğünde av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu bir kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'üne 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar Ferhat S. (18), Çetin S. (30), Fehmi S. (54) ve Rıdvan S. (29), olayda yaşamını yitiren Muhammet Tazegül'ün yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan sanıklar, pişman olduklarını söyleyerek beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan Fehmi S, Tazegül'ün ailesiyle dost olduklarını belirterek, "Aileyle görüşüyoruz. Biz de çok üzüldük. Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Fehmi S, Rıdvan S. ve Çetin S'yi "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırdı.

Ayrıca "taksirle adam öldürmek" suçundan Çetin S'ye 25 bin 500 lira, Ferhat S'ye ise 16 bin 200 lira adli para cezası verilmesine hükmedildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Babadat Mahallesi'nde 2017 yılının nisan ayında düğün töreninde, düğün sahibi Fehmi S, halay esnasında av tüfeğiyle havaya ateş etmişti. Daha sonra silahı arabaya götürmeye giden Çetin S'ye seslenen ve kendisinin de ateş etmek istediğini söyleyen kardeşi Ferhat S, av tüfeğini ağabeyinin elinden almaya çalışmış, bu esnada tüfeğin ateşlenmesi üzerine halay çekenler arasında bulunan Muhammet Tazegül (28) karnından vurulmuştu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Tazegül, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.