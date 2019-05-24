Eskişehir’de dolu yağışı etkili oldu Eskişehir’de akşam saatlerinde etkili olan dolu, iftara yetişmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Eskişehir’de akşam saatlerinde etkili olan dolu, iftara yetişmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Eskişehir’de iftara dakikalar kala etkili olan dolu yağışı, iftara yetişmek üzere evlerine giden vatandaşları olumsuz etkiledi. Aniden bastıran dolu ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradı. Çevrede bulunan dükkan tenteleri vatandaşların imdadına yetişti. Kısa süren yağışın ardından vatandaşlar evlerine gitmek üzere hızla yola koyuldu.

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