Eskişehir’de dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı Eskişehir’de aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Eskişehir’de aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Şehir merkezi ve bazı ilçelerde aniden bastıran dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan ve kısa süren yağış, dışarıda bulunan vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Doludan korunmak isteyen vatandaşlar çevrede bulunan binalara sığınırken, yağışı cep telefonlarıyla kayıt altına almayı da unutmadı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre ise yağışlı havanın bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.