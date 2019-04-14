Eskişehir’de dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı
Eskişehir’de aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.14 Nisan 2019 Pazar 14:00
Eskişehir’de aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Şehir merkezi ve bazı ilçelerde aniden bastıran dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan ve kısa süren yağış, dışarıda bulunan vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Doludan korunmak isteyen vatandaşlar çevrede bulunan binalara sığınırken, yağışı cep telefonlarıyla kayıt altına almayı da unutmadı.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre ise yağışlı havanın bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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