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Eskişehir’de çocuklara ‘Trafik Karnesi’

Eskişehir’de İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında aileleri ile seyahat eden çocuklara Trafik Karnesi dağıtıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:07
Eskişehir’de çocuklara ‘Trafik Karnesi’

Eskişehir’de İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında aileleri ile seyahat eden çocuklara Trafik Karnesi dağıtıldı.


İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Eskişehir’de de 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik denetimleri yoğun bir şekilde devam edecek. Ramazan Bayramı’nda trafik ekipleri aileleriyle seyahat eden çocuklara Trafik Karnesi dağıtacak. Çocuklar, anne ve babalarının sürüşlerini bu karnelere değerlendirecek ve bunlar sosyal medyadan paylaşılacak. En çok beğeni alan ilk 100 karne sahibi çocuk bisiklet ile ödüllendirilecek.


Eskişehir Vali Yardımcısı ve Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Demirtaş ve Tepebaşı Jandarma Bölük Komutanı Süleyman Türkmen ile birlikte, Eskişehir-Bursa yoluna giderek trafik denetim noktasında çocuklara Trafik Karnesi dağıtırken, sürücüleri de sağlıklı bir yolculuk yapmaları için uyarılarda bulundu.



“Amacımız kurallara uyulmasının önemli olduğunun farkına varılması”


Denetimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tepebaşı Kaymakamı Dr. Yılmaz, ailelerin ve çocukların daha çok bilinçlenmesini sağlamayı amaçladıklarını söyleyerek, “Bayram öncesinde yolcularımızın, sürücülerimizin kurallara uyması anlamında, kuralların uygulanması anlamında gayret gösteriyoruz. Bunun için de bir uygulamaya çıktık. Sürücülerimizle konuştuk, sohbet ettik, onlara iyi yolculuklar diledik, bayramlarını kutladık, kurallara uyulması hususunda uyardık. Amacımız; kurallara uyulmasının önemli olduğunun farkına varılması, bu bilincin tamamen oluşması. Biliyoruz ki kurallara uymamaktan kaynaklı çok trafik kazaları oluyor, çok can kaybediyoruz. Biz bunlar olmasın istiyoruz. Bu anlamda İçişleri Bakanlığımızın başlattığı çok önemli projeler var. Bunlardan birisi de, bugün yine çocuklarımıza karne dağıttık. Dağıttığımız bu karneleri çocuklarımız, sürücü hakkındaki kurallara uyup uymadığı hususundaki davranışlarını dolduruyor. Bu karneleri doldurduktan sonra sürücü de imzalıyor. İmzaladıktan sonra sosyal medya adresinden paylaşıyorlar. Bunlar paylaşıldıktan sonra ilk 100’e girene bakanlığımız hediye olarak bisiklet dağıtıyor. Tabi ki buradaki amacımız ailelerimizde bu bilincin oluşmasını sağlamak, çocuklarımızda bu anlayışın hâkim olmasını sağlamak. Sizler de gördünüz bugün yolcularımız, sürücülerimiz çok memnun kaldılar ve bu kuralın da uygulanması çok hoşlarına gitti. Ben çok faydalı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:07
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